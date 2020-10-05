В Крыму приговорили к тюрьме трех бывших военных за похищение человека

В Крыму приговорили к разным срокам заключения троих бывших военнослужащих, которые обвиняются в похищении человека, передает пресс-служба Крымского военного суда.

Военные, по неосторожности взорвавшие ракеты в Крыму, заплатят 31 млн руб Организатором преступления выступил офицер в звании капитана. Он решил похитить мужчину, который якобы занимался распространением наркотиков, чтобы обогатиться за его счет. Офицер действовал вместе с двумя другими военнослужащими.

Организатора приговорили к семи годам строгого режима. Он лишен воинского звания. Его помощники приговорены к пяти годам и пяти годам и одному месяцу тюремного заключения. Один из них лишен звания прапорщика.