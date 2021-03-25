В Крыму приговорили к восьми годам колонии местную жительницу за убийство

В Крыму приговорили 33-летнюю жительницу Ленинского района в восьми годам колонии за убийство сожителя, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Ялте задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске Трагедия произошла в июне 2020 года. Женщина в ходе ссоры со своим сожителем нанесла ему несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. Мужчина скончался на месте происшествия.

Свою вину жензина признала. Она рассказала, что совершил преступление из-за алкогольного опьянения и последовавшей за этим ссоры.