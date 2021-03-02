В Крыму приговорили лидера группы наркодилеров к 13,5 годам колонии

В Крыму приговорили руководителя и участника преступной группы, занимающейся продажей наркотиков в поселке Кировское, к 13 с половиной годам лишения свободы, передает пресс-служба Кировского районного суда РК.

В Крыму подозревают жителя города Саки в контрабанде наркотиков Участник группы получил наказание в виде восьми лет и пяти месяцев лишения свободы. В отношении еще одного участника организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство из-за тяжелого состояния его здоровья и отсутствия реальной возможности участия в судебном заседании.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.