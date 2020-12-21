В Крыму приняли бюджет региона на три года

Госсовет Крыма принял во втором чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг, передают «РИА Новости (Крым)».

Бюджет Симферополя лишился 700 миллионов рублей доходов «На 2021 год доходы составят 153,3 миллиарда рублей, расходы – 154,7 миллиарда, дефицит – 1,4 миллиарда. В плановом периоде доходы равно расходам и составят: на 2022 год – 166,4 миллиарда, на 2023 год – 235,7 миллиарда», — сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

Она уточнила, что после первого чтения к документу поступили поправки. Они скорректировали расходную часть бюджета в приоритетном порядке для решения социально значимых вопросов в тех же пределах, которые рассмотрены в первом чтении.