В Крыму принимают решение о возможных ограничениях на Новый год

Власти Крыма примут решение о возможных ограничениях в период новогодних праздников в ближайшие 10 дней, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на главу крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Крым лидирует среди направлений второго этапа программы кешбэка «Обсуждаются варианты введения тех или иных ограничений, но пока об этом говорить преждевременно. В течение 10 дней, я думаю, решение будет принято», — уточнила она.

Пеньковская пообещала, что крымчане и гости полуострова узнают о любых мерах заранее, чтобы бизнес смог выстроить свою работу, а граждане распланировать праздники.