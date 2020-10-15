В Крыму приостановили выплаты семьям на улучшение жилищных условий

Крым, 15 октября — АиФ-Крым.

В Крыму приостановили действие закона, который регулирует предоставление социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

Выплаты заморожены до 1 января 2024 года. Причина – пандемия коронавируса и связанные с ней расходы на борьбу с болезнью. Власти направляют немалые средства на наращивание коечной мощности медицинских организаций, обеспечение запаса лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также на поддержку незащищенных слоев населения. По данным ведомства, с момента введения в республике режима повышенной готовности на дополнительные меры финансовой поддержки направлено уже больше 1,7 миллиарда рублей.

Еще одна причина приостановления действия закона – за «жилищными сертификами» уже обратилось больше человек, чем было предусмотрено в бюджете республики.