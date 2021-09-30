В Крыму продлили действие коронавирусных ограничений до 1 декабря

В Крыму до 1 декабря продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах полуострова. Соответствующий указ опубликован сегодня на портале правительства.

В Севастополе сняли ограничения на работу общепита в ночное время «Слова «до 1 октября 2021 года» заменить словами «до 1 декабря 2021 года», – говорится в указе.

Так, в Крыму продлен запрет на работу хостелов, а также ограничения на заполняемость в залах театров, кинотеатров, цирков и филармоний. Все также не разрешено заполнять более 75% мест, а в ряде муниципальных образований – Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района – более 50%. Указ запрещает обслуживать экскурсионные группы численностью свыше 10 человек.