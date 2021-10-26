В Крыму продолжат бороться за возвращение коллекции «скифского золота»

Крымские власти и республиканские музеи будут продолжать бороться за возвращение коллекции «скифского золота» в регион, передает Крыминформ со ссылкой на министра культуры РК Арину Новосельскую.

СМИ: Украина пытается забрать у Крыма «скифское золото» Она подчеркнула, что будут использованы все возможные правовые методы.

«Решение суда в отношении «скифского золота» является беспрецедентным случаем и противоречит всем действующим нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия. Я считаю, что этот политизированный вердикт полностью продиктован нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским», — заявила она.