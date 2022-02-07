В Крыму продолжают падать темпы вакцинации — Минздрав

Более 936 тысяч человек в Крыму привились первым компонентом вакцины от COVID-19, передает пресс-служба минздрава РК.

Коронавирус выявлен у 780 человек в Крыму за сутки «Вакцинировано первым компонентом и полностью 936 001 человек. Вакцинировано полностью – 874 565 человек. Ревакцинировано – 226 124 человека», – сообщили в минздраве.

В сообщении уточняется, что по сравнению с предыдущей неделей темпы вакцинации вновь упали. При этом, заболеваемость COVID-19 в регионе выросла: за минувшую неделю вирус подтвердили у 5 157 человек, а в предыдущий период COVID-19 подтвердили у 3 005 человек на территории республики.