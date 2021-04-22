В Крыму проходят соревнования по воздушному биатлону

В Белогорском районе Крыма стартовала встреча воздухоплавателей «Крымские просторы», в рамках которой в шестой раз проходит всероссийский кубок по воздушному биатлону, а также кубок Крыма.

Всероссийские соревнования в такой дисциплине проходят в регионе впервые. Первый спортивный полет состоялся утром в среду.

СЕРГЕЙ БЕЛОРУСОВ, президент Федерации воздухоплавательного спорта Крыма: «Называется фестиваль «Крымские просторы», сделали такое название, придумали, чтобы [привлечь] крымчан. Мероприятия вообще в Крыму проводятся у нас с 1990 года. В этой зоне, зоне Белогорского района, это третьи соревнования. И впервые здесь проводится кубок биатлона».

Воздушный биатлон – совсем молодой вид спорта, и в России он появился в 2014 году. Кроме выполнения стандартных воздухоплавательных упражнений пилоты должны попасть по мишеням из лазерного ружья. Мишени цепляют на другие аэростаты, стрелять по ним нужно из корзины в движении.

Встреча воздухоплавателей «Крымские просторы» продлится до 25 апреля. В последний день соревнований из девяти команд выберут победителей. Организаторы надеются, что теперь кубок воздухоплавателей будет проходить на полуострове ежегодно.