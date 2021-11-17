В Крыму пройдет Межрегиональный турфорум «Интурмаркет. Открытый Крым»

Два масштабных отраслевых мероприятия — Международная туристическая выставка «Интурмаркет» и форум «Открытый Крым» впервые объединились для работы по основным направлениям развития внутреннего туризма в России, согласно Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Форум организован Министерством курортов и туризма Республики Крым совместно с компанией «Экспотур» при информационной поддержке Ростуризма. Регион-партнер Форума — Самарская область. Он пройдет в онлайн-формате 18-19 ноября 2021 года.

Какие документы нужны туристам, чтобы отдохнуть в Крыму? Туристический Форум собрал на онлайн-площадке более 70 авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в России в диалоге с представителями власти курортных регионов России, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций. Заявлены участники из более, чем 40 регионов — от Калининграда до Приморского края, некоторые из которых впервые принимают участие в туристическом форуме в Крыму.

В связи с действующими ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в РФ, в целом, мероприятие проходит в онлайн-формате с трансляцией на туристическом портале Республики Крым Travel Crimea.