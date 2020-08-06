В Крыму произошло лобовое столкновение легкового авто с КАМАЗом

На трассе Нижнегорский — Белогорск в Крыму столкнулся автомобиль ВАЗ с грузовым авто, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на Управление ГИБДД МВД по республике.

В Крыму погиб мотоциклист при столкновении с иномаркой ДТП произошло в четверг около 10 утра. 56-летний водитель авто ВАЗ не выбрал безопасную скорость движения, что привело к заносу автомобиля. В результате автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с КАМАЗом.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в Нижнегорскую ЦРБ», — уточняется в сообщении.