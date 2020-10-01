В Крыму прокомментировали отказ Украины от российской вакцины от COVID-19

Председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что отказ властей Украины от российской вакцины против коронавируса — глупое и необдуманное решение, передают «РИА Новости (Крым)».

Крым получил «тестовую» партию вакцины от COVID-19 Напомним, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страна откажется от российской вакцины в пользу аналога, произведенного в США и в Европе.

По состоянию на 1 октября в Украине зафиксирован анти-рекорд по заболевшим новой коронавирусной инфекцией — заразились более четырех тысяч человек.