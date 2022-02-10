В Крыму прошла церемония прощания с экс-спикером парламента Борисом Дейчем

Церемония прощания с бывшим председателем Верховного совета Крыма Борисом Дейчем состоялась в Симферополе, передают «РИА Новости (Крым)».

Экс-председатель Верховного совета Крыма Борис Дейч скончался В церемонии приняли участие первые лица республики — глава РК Сергей Аксенов, спикер Госсовета РК Владимир Константинов, председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук и другие.

«Борис Давыдович Дейч был сильным и неравнодушным человеком, с активной жизненной позицией. В 2014 году Борис Давыдович активно включился в политическую жизнь Республики Крым. С ним всегда можно было посоветоваться, потому что он достаточно глубоко знал многие вопросы. Крым потерял достойного человека, на которого всегда можно было опереться. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Это большая утрата для всех нас", – сказал глава республики», — сказал глава РК.