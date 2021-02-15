В Крыму проведут вакцинацию работников курортной сферы

Минкурортов Крыма инициировало вакцинацию 4600 сотрудников отелей и санаториев региона. Списки уже сформированы и определены ответственны за проведение вакцинации, передает пресс-служба ведомства.

Около 40% россиян выбирают Крым для оздоровления после COVID-19 «На сегодня в отрасли сохраняются все меры профилактики, ведутся журналы по контролю термометрии сотрудников предприятий, сохранен масочный режим и меры дезинфекции. Между тем, наша задача сделать максимально безопасной работу работников курортной сферы и обеспечить безопасный отдых и оздоровление для наших гостей», — уточнил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что в регионе наметилась положительная динамика и были сняты некоторые ограничения, важно продолжать соблюдать меры профилактики, чтобы сохранить свое здоровье.