В Крыму провели мониторинг соблюдения отелями рекомендаций Роспотребнадзора

В период высокого курортного сезона Министерство курортов и туризма РК продолжает ежедневные мониторинговые выезды с целью соблюдения требований Роспотребнадзора в объектах размещения, а также соблюдения мер безопасности отдыха на пляжах республики, передает пресс-служба Минкурортов РК.

Севастопольские власти разрешили гостиницам принимать непривитых туристов «В ходе выезда в Евпаторию было установлено, что в целом, отели соблюдают все актуальные предписания – наличие рециркуляторов, разметки, масочного режима в помещениях», — уточняется в сообщении.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил, что особое внимание также уделяется проведению централизованной вакцинации в отелях и санаториях.