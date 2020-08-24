В Крыму проверяют информацию о ненадлежащем содержании ребенка в детдоме

Крымский Следком проводит проверку информации о ненадлежащем содержании маленького ребенка в детдоме в Симферополе, передает Крыминформ, ссылаясь на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.

«Организована процессуальная проверка сведений из СМИ о ненадлежащем содержании малолетнего ребёнка в социальном учреждении Симферополя», — отметила Постнова.

Мать двухлетнего ребенка, усыновившего его несколькими днями ранее, рассказала общественной организации о его неудовлетворительном состоянии, в котором она забрала его из детдома.