В Крыму проводят проверку по факту смерти женщины «на пороге скорой помощи»

В Крыму проводится служебная проверка после информации о том, что жительница Джанкойского района скончалась на пороге подстанции скорой помощи в поселке Азовское. Ситуацию прокомментировал глава Минздрава РК Александр Остапенко на своей странице в соцсети Facebook.

В Ялте продолжаются поиски унесенной селевым потоком женщины Он отметил, что, по данным Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, 22 июня в 08:20 на подстанцию в поселке Азовское поступил вызов от прохожих с информацией, что женщине стало плохо на улице. По словам Остапенко, дежурная бригада в это время находилась на экстренном вызове в селе Стефановка.

«Диспетчер обратилась в ближайшее медицинское учреждение — Азовскую врачебную амбулаторию для оказания экстренной медицинской помощи больной. В 08:30 прохожие самостоятельно на личном транспорте привезли больную на подстанцию, сотрудники которой незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. В 09:02 констатирована биологическая смерть», — уточнил он.