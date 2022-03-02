В Крыму пытались сбыть полкило наркотиков

Правоохранители задержали членов организованной группы, которые оставляли мелкооптовые и розничные партии наркотиков в тайниках на территории региона, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Севастополец украл 13 наручных часов и был задержан Согласно данным следствия, молодые люди примкнули к организованной группе, которая занимается распространением запрещенных веществ на территории РФ, в том числе в Крыму. Еще в апреле 2021 года они извлекли из «тайников» в лесу под Севастополем партию запрещенного вещества — производного N-метилэфедрона.

«В последующем обвиняемые расфасовывали наркотики, выполняя инструкции куратора, разместили их в малолюдных местах на территории Сакского района, сфотографировав места их расположения при помощи приложения на мобильных телефонах, определяющих их геолокационные координаты», — уточнили в сообщении.