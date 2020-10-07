В Крыму рано заниматься опреснением морской воды — эксперт КФУ

Опреснением морской воды стоит заниматься в том случае, если все возможные способы получения и экономии воды уже использованы. Такое мнение выразил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко, передает пресс-служба КФУ.

В Крыму хотят открыть филиал Института водных проблем РАН «Для решения проблем дефицита водных ресурсов Всемирный водный конгресс базовой считает концепцию на основе трёх принципов: комплексность, системность и оптимальность. Опреснением морской воды стоит заниматься, если все возможные способы получения и экономии воды использованы, то есть, если мы живём в безводной пустыне или на острове, где нет ни озёр, ни рек. Не будем забывать, что водный дефицит появляется на полуострове циклично раз в 6-8 лет, когда очень мало дождей и снегов. И если будут строить дорогостоящие опреснительные сооружения, то куда девать драгоценную опреснённую воду в годы обильных осадков? В европейских странах она для потребителей стоит примерно €2, для жителей и предприятий республики такие цифры могут оказаться чрезмерными», — сообщил Илья Николенко.

Первым шагом к стабилизации ситуации с водоснабжением Крыма, по мнению учёного, является восстановление водного баланса. Он подчеркнул, что в Крыму много рек, при которых можно создать новые водохранилища, и объединить их в систему.