В Крыму раскрыли особо тяжкое преступление 15-летней давности

Житель Симферополя обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, совершенного 15 лет назад, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

В Крыму под Белогорском иномарка врезалась в дерево Происшествие случилось в мае 2005 года. К симферопольцу обратилась знакомая, у которой были похищены золотые украшения и мобильный телефон. Она обвинила конкретное лицо.

«Мужчина с целью выяснить ситуацию пришел в дом к обидчику, расположенный в переулке Белогорский, где в ходе конфликта избил его. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте», – уточнили в сообщении.