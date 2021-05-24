В Крыму раскрыли схему незаконного въезда иностранцев под предлогом лечения

Сотрудники крымских санаториев подозреваются в легализации незаконной миграции, передает пресс-служба управления ФСБ по республике и Севастополю.

Пляжи санатория «Форос» останутся открытыми для отдыхающих — власти Крыма По данным ведомства, сотрудники санаториев изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории.

«Это дает иностранцам право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции», — уточнили в сообщении.