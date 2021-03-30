В Крыму раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад

Следователи обвиняют в убийстве евпаторийца в 2010 году 51-летнего жителя Симферопольского района, передает пресс-служба СКР по Крыму и Севастополю.

В Крыму приговорили к восьми годам колонии местную жительницу за убийство Отмечается, что 6 декабря 2010 года между двумя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт. Гость избил хозяина квартиры, а затем сбросил его с балкона. Потерпевший упал с пятого этажа на палисадник и скончался от полученных травм на месте.

«Убийца уехал из города и поселился в одном из сел Симферопольского района у знакомого, перебиваясь до недавнего времени случайными заработками», — уточнили в пресс-службе.