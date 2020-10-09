В Крыму раскупают апартаменты стоимостью 20 миллионов рублей

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В Крыму обеспеченные россияне из крупнейших городов скупают элитную недвижимость стоимостью 15-20 млн рублей. Об этом пишет информационное агенство РИА Новости со ссылкой на интервью директора по развитию и стратегическому управлению риэлтерской компании Дмитрия Майорова в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Многие покупатели, привыкшие ранее проводить лето в Испании и Тенерифе, пересмотрели отношение к югу России. Они активно приобретают жилье привычного для них класса по стоимости 15-20 млн рублей и выше. Наибольшим спросом пользуются утопающие в зелени парков населенные пункты ЮБК», – сообщил Майоров.

Эксперт считает: состоятельные граждане желают обеспечить себе возможность сохранить привычный образ жизни несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса. И это главная из причин подобных покупок.

«Никто не знает, как долго продлится эта ситуация – год, два или три, поэтому ищут альтернативу заграничным курортам, и Крым может её предоставить», — отметил Майоров.

Элитное жильё за последнее время выросло в цене до 200 долларов за квадратный метр. В прочем, как и в среднем сегменте. Дмитрий Майоров уточнил, что благодаря запросу на дорогое жилье, в Крыму повышаются требования к уровню инфраструктуры в целом.

«Покупатели делают выбор в пользу объектов, обеспеченных благоустроенной придомовой территорией, детскими, спортивными и площадками для выгула собак, парковками», – добавил он.

После затишья самоизоляции покупательская активность превзошла все ожидания как застройщиков, так и продавцов вторичного жилья. Поэтому 2020 год стал по истине особенным для крымского рынка недвижимости, отметил Майоров

В доступном сегменте самыми востребованными стали квартиры с одной или двумя комнатами в новостройках, приобрести которые можно было по ипотеке с государственной поддержкой.