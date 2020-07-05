В Крыму расширили список льготников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. В Крыму расширили список категорий граждан, которые имеют право на льготный проезд. Соответствующий Закон Республики Крым принят на заседании сессии Государственного Совета Республики Крым в двух чтениях.

«Законодательным актом предусматривается предоставление дополнительной социальной поддержки лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, расположенных на территории Республики Крым», — гласит пояснение правительства республики.

Эта категория граждан имеет право на льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского, пригородного и междугороднего сообщения в Крыму, городских трамваях, а также на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.

Льготный проезд обеспечивается соответствующим удостоверением о праве на меры социальной поддержки.

«Для определения права на льготный проезд необходимо обращаться в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, копией документа, удостоверяющего личность, фотографией установленного размера и заключением медицинской организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения о прохождении заместительной почечной терапии», — говорится в сообщении.

Удостоверение выдается органом труда и социальной защиты в 15-дневный срок со дня подачи заявления.