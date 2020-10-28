В Крыму рассказали, как кремируют жертв COVID-19

Владелец крымского крематория рассказал, что жертв COVID-19 сжигают в закрытых пакетах, а доставляют их «по очереди», передают «РИА Новости (Крым)».

В симферопольской психбольнице зарегистрирован очаг COVID-19 «Нам поступали разъяснения Роспотребнадзора, где говорилось, что от мертвого человека невозможно заразиться. Тем не менее, люди умершие от коронавируса, выдаются в закрытых пакетах», — сообщил владелец учреждения Михаил Ремез.

Патологоанатомы уточняют, что иногда вирус проникает глубоко и может какое-то время жить после смерти носителя. В связи с этим, сотрудники крематория работают в средствах защиты, а на территории установлены бактерицидные лампы.