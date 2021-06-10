В Крыму рассказали, когда начнется модернизация ТЭЦ

В Крыму планируют приступить к реконструкции Симферопольской ТЭЦ в течение этого года, затем на очереди — Камыш-Бурунская, передают «РИА Новости (Крым)».

Гендиректор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый рассказал, что для того, чтобы переход на новые мощности прошел плавно, режим вынужденной генерации для этих объектов будет продлен до 2023 года. Он подчеркнул, что ситуация не стала неожиданной ни для предприятия, ни для властей региона.

«Первое письмо о том, что необходимо модернизировать наши действующие мощности, ушло в Минэнерго России 28 апреля 2014 года. И сейчас мы подходим к тому, чтобы модернизировать нашу Симферопольскую и Камыш-Бурунскую ТЭЦ», — напомнил он.