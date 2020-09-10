В Крыму рассказали о редких именах, которые давали новорожденным в сентябре

В первую неделю осени в Крыму было выдано 359 свидетельств о рождении. Мальчиков родилось больше, чем девочек, передает пресс-служба министерства юстиции республики.

В Крыму за шесть месяцев родилось более девяти тысяч детей «Имена детям традиционно дают как распространенные, так и редкие, например, – Гулизар, Августина, Стефания, Мирон, Ариф, Лёман, Селин, Иймана, Севич, Гордей, Хава, Елизар, Нила, Джансу, Светлана-Малиника, Лев и другие», – уточнили в сообщении.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Симферополе — 109.