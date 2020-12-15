В Крыму рассказали о самочувствии первых привитых от COVID-19 врачей

Глава Минздрава РК Александр Остапенко рассказал, как себя чувствуют первые привитые от COVID-19 врачи в регионе, передает Крыминформ.

В Крыму планируют привить от COVID-19 до 50 человек во вторник — Аксенов Он напомнил, что первый опыт использования вакцины в Крыму был в сентябре в рамках поставки тестовой партии. Тогда специалисты провакцинировали 42 сотрудника, которые работали в инфекционных стационарах, на станции «скорой помощи».

«Ни у одного из привитых наших коллег не было каких-то побочных воздействий», – подчеркнул Остапенко.