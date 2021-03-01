В Крыму рассказали, сколько воды получил Симферополь в феврале

В феврале из различных источников в Симферополь было направлено более трех миллионов кубометров воды. Об этом заявил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В Ялте и Алуште снова ввели графики подачи воды «Притоки совсем не балуют. Например, за минувшие сутки мы получили меньше 14 тысяч кубометров воды и, при этом, за февраль с поверхностных источников в город было поднято 1,087 тысяч кубометров, а из скважинных – два миллиона», — уточнил Баженов.

Он также пообещал, что после пуска водовода «Веселое – Дзержинское» специалисты предприятия закроют «все вопросы по доставке воды на верхние этажи». Баженов напомнил, что речь о порядка 85 тысяч кубометров артезианской воды.