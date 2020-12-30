В Крыму растет число смертей пациентов с COVID-19 — Роспотребнадзор

В Крыму растет количество смертей пациентов с COVID-19, передает Крыминформ со ссылкой на главу межрегионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Аксенов: курортный сезон не повлиял на распространение COVID-19 в Крыму Она уточнила, что за неделю треть летальных исходов зафиксирована среди пациентов в возрасте до 50 лет.

«Летальных исходов за последнюю неделю 55, на прошлой неделе было 53. В общей структуре летальных исходов 25% – это лица в возрастной группе менее 65 лет, а если брать возрастную группу 30-49 лет, то в общем 31%», – подчеркнула Пеньковская.