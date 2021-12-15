В Крыму размер прожиточного минимума в 2022 году увеличится на 11,6%

В Крыму в 2021 году прожиточный минимум составит 12 274 рубля, передает пресс-служба минсоцполитики.

Резкого подорожания продуктов к Новому году не ожидается – эксперт КФУ «Установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым на 2022 год на душу населения в размере 12 274 рубля, для трудоспособного населения — 13 379 рублей, пенсионеров — 10 556 рублей, детей — 12 720 рублей», — добавили в пресс-службе.

Таким образом, размер прожиточного минимума по сравнению с текущим годом увеличится на 11,6%, то есть на 1 276 рублей, в расчете на душу населения.