В Крыму разработают антикризисный план для туротрасли

Эксперты обсудили возможные меры поддержки с властью

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Сфера туризма стала одной из наиболее пострадавших от жестких запретов, введенных в связи с распространением коронавируса. Напомним, с 28 марта по 1 июня все услуги в туристической отрасли приостановлены. Поскольку именно туристическая отрасль является для Крыма бюджетообразующей, принято решение разработать антикризисный план. Меры, которые помогут представителям индустрии оставаться на плаву, обсуждались в ходе совместного совещания эксперты обсудили с юристами.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко подчеркнул, что меры поддержки должны быть адресными и понятными. Глава ведомства добавил, что вероятнее всего именно туротрасль станет единственным механизмом по выводу экономики региона из кризиса.

— Крайне важно все эти меры выверить. Мы проводим их через общественные организации, как, например, федеральная «Опора России», и через прямое общение с бизнесом, как сегодня, — рассказал глава Минкурортов.

Вадим Волченко отметил, что все меры будут разделены на федеральные и региональные. В Крыму сейчас разрабатываются возможные пути для поддержки отрасли, в частности — налоговые каникулы, послабления с точки зрения оплаты услуг ЖКХ, дополнительные банковские сервисы или кредитные механизмы. В ближайшее время все они будут систематизированы и представлены.

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский отметил, что уже сейчас важно продумывать масштабную рекламную компанию Крыма. От этого, по мнению специалиста, зависит сезон-2020.

— Рано или поздно карантин закончится, и регионы будут бороться за тех туристов, которые смогут выйти из карантина без серьезных финансовых потерь и захотят поехать на отдых. Сейчас необходимо рассмотреть возможность вливания финансовых и медийных инструментов, чтобы потом вести эффективную рекламную компанию Крымского полуострова, — отметил Зелинский.

По мнению эксперта, важно продумать логистическую составляющую — чтобы как можно больше жителей разных регионов могли добраться до полуострова без пересадок. Поэтому турсфере предстоит поработать с авиакомпаниями и железной дорогой.

Участники встречи сошлись во мнении, что нужно использовать свои уникальные «козыри». Так, по мнению специалистов, для привлечения туристов стоит сделать упор на широкие возможности полуострова в сфере оздоровления.

Обсуждались в ходе совещания и моменты, связанные с проблемами, которые повлекли за собой временный простой отелей и санаториев. Владельцы обратились к органам власти с просьбами о рассмотрении государственной компенсации зарплат сотрудникам, отмены платы за НТО (экскурсионная деятельность), снижения тарифов на коммунальные платежи и ресурсы сроком на полгода, отмену налогов на 6 месяцев, возможность получения юридической помощи при общении с гостями, которые хотят срочно вернуть средства за неиспользованный отдых, а также расширение мер поддержки.

Один из участников онлайн-встречи — председатель Московской коллегии адвокатов Александр Молохов, отметил, что в сложившейся ситуации нужно соблюсти баланс интересов, поддерживать диалог с потребителями и предлагать им разнообразные льготы.