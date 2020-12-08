В Крыму разработают приложение с достопримечательностями для туристов

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

В Крыму разработают приложение с информацией о достопримечательностях региона, чтобы туристы легче ориентировались на месте, передает «Интерфакс», ссылаясь на директора госпредприятия «Крымский туристический центр» Елену Юрченко.

Крым ожидает меньше туристов в новогодние праздники, чем в прошлом году Проект выиграл грант в размере трех миллионов рублей в конкурсе Ростуризма, около 1,2 миллиона рублей вложит «Крымский туристский центр». Приложение будет называться «Золотое кольцо Крыма».

«При скачивании приложения турист будет иметь возможность получить информацию по лучшим объектам показа полуострова. Это типа аудиогида о лучшем в культуре, архитектуре, археологии, истории Крыма. Как добраться, как работает, контакты и вся «вкусная» информация», – отметила она.