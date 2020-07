В Крыму разрешили прибывающим из-за границы без теста на коронавирус проходить его на полуострове

Иностранцы и лица без гражданства должны в течении трёх дней после прибытия на территорию Республики Крым должны пройти тест на новую коронавирусну инфекцию. Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения необходимо направить в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю. Об этом говорится в опубликованном на Портале Правительства Республики Крым Указе Главы Республики Крым от 22 июля 2020 года № 232-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У».

Фото: Лидия Ветхова

«Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года No 63 — У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Установить, что все лица, вернувшиеся на территорию Республики Крым «вывозными» международными рейсами, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия.

Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить бесперебойную работу обсерваторов для медицинского наблюдения и лабораторного обследования лиц, указанных в настоящем пункте.»;

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Обязать:

2-2.1. Иностранных граждан, граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Республики Крым, при пересечении границы Российской Федерации строго соблюдать Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2020 года No 18 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 No 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 июля 2020 года No 21 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 No 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19»;

2-2.2. Иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трѐх календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию. Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.

2-2.3. Граждан Российской Федерации, прибывших с территории иностранного государства, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трѐх календарных дней после прибытия на территорию Российской Федерации на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию. Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю посредством электронной почты e-mail:lab@82.rospotrebnadzor.ru.

2-2.4. Граждан, пересекших границу Российской Федерации на территории других субъектов Российской Федерации и прибывших на территорию Республики Крым, предоставлять в течение суток с момента получения медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крыми г. Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru.», — говорится в тексте указа.