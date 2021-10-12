В Крыму развернули еще 100 коек для помощи пациентам с COVID-19

Крымский Минздрав дополнительно развернул в медицинских учреждениях более 100 коек для помощи пациентам с COVID-19. Теперь общее число таких коек составило 4046, передает пресс-служба Минздрава РК со ссылкой на замминистра Антона Лясковского.

За сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 531 человека «На сегодняшний день коечный фонд доразвернут до 4064 коек в 31 медицинской организации. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 5 646 человек, в стационарах на лечении находится 3 974 пациента, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 622, внебольничная пневмония – 352», – отметил он.

Напомним, что в Крыму за сутки COVID-19 обнаружен у 531 человека.