В Крыму ребенку стало плохо на тропе Голицына

Во время прогулки по тропе Голицына в поселке Новый Свет ребенок упал в обморок, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму на пожарах с начала года погибли 45 человек Отец мальчика вызвал спасателей. По словам мужчины, его 10-летнего сына начало тошнить и он упал в обморок. Прибывшие на место происшествия спасатели предположили, что у пострадавшего солнечный удар.

«Сотрудниками чрезвычайного ведомства была оказана доврачебная помощь, после чего на носилках ребенка транспортировали к Центральному пляжу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — рассказали в МЧС.