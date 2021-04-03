В Крыму родоначальнице династии железнодорожников исполнилось 100 лет

В Крыму родоначальница династии железнодорожников Евдокия Синякова отпраздновала столетний юбилей. Женщина отдала любимому делу более 60 лет. По словам старшего сына Евдокии Антоновны Валерия, окончив семилетку, его мать поступила в школу фабрично-заводского обучения, где выучилась на помощника машиниста.

ВАЛЕРИЙ СИНЯКОВ, член династии железнодорожников: «Хотела вначале поступать на учителя, но потом там был призыв: «Все на паровоз!», и она поступила в ФЗО и окончила на помощника машиниста. Проходила там практику, причем на очень больших паровозах — ФД Иосиф Сталин. Это очень здоровые паровозы, самые мощные»

В 1942 году Евдокия Антоновна попала на фронт. Там она возила боеприпасы и во время налета вражеской авиации на военный эшелон под Сталинградом была ранена. После войны, в 1947 году, с мужем Григорием переехали в Симферополь. Общий стаж работы на железной дороге четы Синяковых – более 100 лет.

ЕВДОКИЯ СИНЯКОВА, ветеран-железнодорожник: «54 года, а уже на пенсии была, еще после пенсии 16 лет проработала — переплетала архив».

Супруги Синяковы воспитали троих сыновей, которые продолжили дело родителей. Кроме того, по семейной стезе идет и внучка Евдокии Синяковой Надежда Ведерникова. Таким образом, общий профессиональный стаж династии железнодорожников превышает 200 лет.

НАДЕЖДА ВЕДЕРНИКОВА, внучка Евдокии Синяковой: «Мы выросли на рассказах о железной дороге. Бабушка, дедушка, они там познакомились. Не знаю, как-то так само все сложилось, судьба сама привела».

В 1942 году Евдокию Антоновну наградили орденом «За мужество». Среди ее наград — медали «За оборону Киева», «За доблестный труд в годы ВОВ», она также имеет «Знак Отличия» президента Украины, знак «Железнодорожная Слава» третьей степени. В этом году со столетним юбилеем труженицу-ветерана поздравил президент России Владимир Путин.