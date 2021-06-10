В Крыму с 1 июля изменяются тарифы на воду

С 1 июля в Крыму изменяются тарифы на водоснабжение и водоотведение, передает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

В Симферополе жители некоторых улиц останутся без воды в понедельник «Для абонентов категории «население» водоснабжение будет стоить 32,69 руб./м3 (с учетом НДС), водоотведение — 32,69 руб./м3 (с НДС). Для абонентов категории «бюджет и прочих» (Симферопольского филиала) водоснабжение обойдется в 41.37 руб./ м3 (без НДС)», — уточняется на сайте предприятия.

Сотрудники ГУП обратились к абонентам с просьбой до 26 июня 2021 года сверить показания счетчиков и оплатить предоставленные ранее услуги в полном объеме.