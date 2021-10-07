В Крыму с 11 октября вводят новые ограничения из-за COVID-19

Крымские власти с 11 октября введут новые ограничения из-за COVID-19, передает Крыминформ со ссылкой на вице-премьера — министра труда и соцзащиты РК Елену Романовскую.

За сутки в Крыму COVID-19 подтвержден у 461 человека «С учетом того, что у нас за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на 27%, было принято решение о введении новых ограничительных мер», — сообщила она.

Романовская подчеркнула, что с 11 октября перевод на дистанционную работу сотрудников 65 лет и старше для работодателей станет обязанностью, хотя ранее это носило рекомендательный характер.