В Крыму с 17 января вернут требование о предъявлении QR-кодов

В Крыму снова ужесточат пандемийные ограничения — с 17 января в регионе вернут необходимость предъявлять QR-коды с информацией о вакцинации и перенесенном заболевании или ПЦР-тест для посещения заведений общественного питания, ТЦ, кинотеатров и других заведений. Соответствующие поправки внесены в указ главы РК о введении на полуострова режима повышенной готовности.

За сутки в Крыму COVID-19 обнаружен у 94 человек Кроме того, с 17 января также запрещено проводить развлекательные мероприятия в заведениях общепита.

Напомним, что в конце декабря в связи с падением уровня заболеваемости COVID-19 в регионе смягчили действующие ограничения. В том числе, временно отменили необходимость предъявлять QR-коды в общественных местах.