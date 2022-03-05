В Крыму с 7 марта отменяют QR-коды в ресторанах и отелях

В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК в своем Telegram-канале.

В Севастополе за сутки COVID-19 обнаружен у 332 человек При этом, также разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы.

Кроме того, разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.