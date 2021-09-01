В Крыму с начала года отдохнули 7,2 млн туристов

С начала года Крым принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов. Такой информацией на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь вошел в ТОП-10 городов с самым довольным жизнью населением Он отметил, что в этом году турпоток превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 на 24%. Он напомнил, что за весь тот год на полуострове отдохнули 7,4 млн туристов.

«В целом за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года», — подчеркнул он.