В Крыму с начала курортного сезона отдохнули 4,5 млн туристов

В Крыму отдохнули 4,5 млн туристов с начала курортного сезона, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Около 3,5 млн туристов отдохнуло в Крыму с 1 июля Министр подчеркнул, что курортный сезон был «серьезным стрессовым экзаменом для всей отрасли, но Крым с ним справился». Он добавил, что поэтапный запуск отрасли себя оправдал. Так, в этом августе в Крыму отдохнуло на 15% больше туристов, чем в этом же месяце в прошлом году.

«Сентябрь — плюс 50% с небольшим», — добавил Волченко.