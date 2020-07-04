В Крыму с понедельника возобновят работу кинотеатры

Введенные из-за коронавируса ограничения на работу кинотеатров в Крыму отменены. Соответствующие поправки были внесены в указ главы РК о режиме повышенной готовности, передает Крыминформ.

В Крыму возобновят работу аквапарки и сауны с 1 июля «Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий) не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов», – уточнили в тексте указа.

По информации министра культуры РК Арины Новосельской, кинотеатрам разрешат работать с понедельника, 6 июля.