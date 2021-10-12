В Крыму с затонувшего теплохода «Жан Жорес» подняли трёхтонный автомобиль. Сложнейшую операцию водолазы МЧС провели в акватории Феодосийской бухты во вторник, 12 октября. Советский полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 был обнаружен в ходе разминирования четвёртого трюма затонувшего в годы войны теплохода «Жан Жорес». Трёхтонный автомобиль достали с глубины 18 метров с помощью строп и пятитонного понтона. После буксировки его переместили на берег с помощью грузоподъёмного крана. Эксперты оценили его состояние, как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 займёт свое место среди экспонатов Феодосийского музея древностей.

АРКАДИЙ ОЖИГИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым: «С 2019 года сводным отрядом Главного управления МЧС России по Республике Крым и по городу Севастополю проводятся работы на подводном, потенциально опасном объекте: затонувший теплоход «Жан Жорес». За три года было поднято более 30 тысяч взрывоопасных предметов. Из них более 30 – авиационные бомбы».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он был атакован авиацией противника. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Но буквально через несколько дней, корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть теплохода, было принято решение его затопить.