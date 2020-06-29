В Крыму считают, что начало осени будет успешным для туристической отрасли

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В Крыму считают, что продление туристического сезона до октября поможет выровнять показатели туротрасли, передают «РИА Новости», ссылаясь на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Дорогие отели Крыма в этом сезоне пользуются популярностью у туристов Министр уточнил, что на данный момент сложно спрогнозировать летний сезон, поскольку главной задачей властей полуострова остается не допустить распространения пандемии.

«Есть все предпосылки к тому, что сентябрь-октябрь будут достаточно успешными для туристической отрасли. И соответственно, по итогам года показатели могут быть выровнены за счет пролонгации сезона и отложенного спроса», — высказался Волченко. 

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