В Крыму считают, что начало осени будет успешным для туристической отрасли

В Крыму считают, что продление туристического сезона до октября поможет выровнять показатели туротрасли, передают «РИА Новости», ссылаясь на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Дорогие отели Крыма в этом сезоне пользуются популярностью у туристов Министр уточнил, что на данный момент сложно спрогнозировать летний сезон, поскольку главной задачей властей полуострова остается не допустить распространения пандемии.

«Есть все предпосылки к тому, что сентябрь-октябрь будут достаточно успешными для туристической отрасли. И соответственно, по итогам года показатели могут быть выровнены за счет пролонгации сезона и отложенного спроса», — высказался Волченко.