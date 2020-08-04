В Крыму семью на каяках унесло в море

В Крыму росгвардейцы оказали помощь семье, которую унесло в море на каяках в Гурзуфе, передает пресс-служба ФГКУ Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РК.

В Крыму утонул человек «Инцидент произошел в акватории международного детского центра «Артек» в районе поселка городского типа Гурзуф. Отдыхающие на двух каяках подали сотрудникам Росгвардии сигналы о помощи», – уточнили в сообщении.

Росгвардейцы обнаружили туристов, подняли их на борт патрульного катера и доставили на берег.