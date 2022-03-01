В Крыму сформированы группы спасателей в связи с угрозой подтоплений

В связи с обильными осадками на территории Крыма были организованы оперативные группы крымских спасателей, которые выехали в места, наиболее подверженные риску снежных заносов и подтоплений. Такой информацией поделилась пресс-служба ГУ МЧС по РК.

На дорогах Симферополя зафиксированы аномальные пробки «С целью мониторинга уровня воды в реках, а также участков, подверженных снежным заносам и подтоплениям, организована работа оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов. На базе главного управления организована работа оперативного штаба», – говорится в сообщении главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что дорожные службы оперативно выезжают на все сигналы о затрудни движения транспорта.