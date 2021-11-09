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В Крыму ситуация с COVID-19 обостряется стремительными темпами. За сутки там – 803 новых случая заражения, что является очередным антирекордом для региона. По состоянию на утро вторника количество инфицированных превысило 103 тысячи. Количество выздоровевших за сутки составляет 756 человек, за весь период – 91 356, сообщили в Минздраве.

По данным министерства, скончались от осложнений болезни еще 18 человек, общее количество жертв COVID-19 достигло 3 159. Республика Крым находится на шестом месте среди регионов России по количеству выявленных случаев.